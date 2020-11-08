Ереван заявил о продолжающихся боях за город Шуша

В городе Шуша (арм. Шуши). Последствия октябрьского обстрела Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Армении не подтверждают заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что азербайджанские войска заняли город Шуша (арм. Шуши) в Карабахе.

"В Шуши бои продолжаются. Ждите и верьте нашим войскам", - написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в фейсбуке.

Ранее в воскресенье Алиев объявил о взятии города Шуша в Нагорном Карабахе азербайджанской армией. "С огромным чувством гордости я заявляю, что город Шуша освобожден от армянской оккупации. Шуша наша! Карабах наш!" - заявил Алиев в обращении к азербайджанскому народу.

Шуша (арм. Шуши) является одним из ключевых городов Карабаха, расположен в 11 километрах от столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) - Степанакерта.

Обострение карабахского конфликта произошло 27 сентября, с тех пор идут бои.