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Ереван заявил, что исход битвы за город Шуша станет ясен в понедельник

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Исход битвы за город Шуша (арм. Шуши) в непризнанном Нагорном Карабахе станет ясен в понедельник, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

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"По части борьбы за Шуши, могу сказать, что завтра будет ясно окончательно. Завтра битва за Шуши завершится", - сказал Ованнисян в эфире Общественной телекомпании Армении в воскресенье.

По его словам, в настоящее время бои идут и в самом городе, и вокруг него. "Ни одна из сторон не владеет инициативой полностью. Не стоить делать преждевременных оценок", - отметил Ованнисян.

Как считает представитель Минобороны Армении, президент Азербайджана Ильхам Алиев, заявив, что Шуши находится под контролем азербайджанской стороны, "по крайней мере, поторопился".

Ранее в воскресенье Алиев объявил о взятии города Шуша в Нагорном Карабахе азербайджанской армией. Со своей стороны мэр Шуши Арцвик Саркисян заявил армянским журналистам, что оборона города продолжается.

"Бои продолжаются в окрестностях Шуши, ведутся работы по очищению города от диверсантов. Ночью бомбили окрестности, где находился противник. Было замечено движение противника с его многочисленными "пикапами", возле газопроводов они продвигались к источнику Иса и там были уничтожены", - сказал он в воскресенье.

Шуша является одним из ключевых городов Карабаха, расположен в 11 километрах от Степанакерта.

Хроника 27 сентября – 08 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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