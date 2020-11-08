Экипаж Crew Dragon прибыл на космодром в преддверии старта к МКС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Члены экипажа первого регулярного полета новейшего американского космического корабля Crew Dragon-1 компании SpaceX в воскресенье прибыли на космодром на мысе Канаверал во Флориде в преддверии старта к Международной космической станции (МКС), сообщило NASA.

NASA и SpaceX планируют осуществить запуск ротационной миссии на МКС 14 ноября в 19:49 по времени Восточного побережья США (15 ноября в 03:49 мск) со стартового комплекса 39А на космодроме в рамках коммерческой программы пилотируемых полетов агентства.

В состав экипажа корабля Crew Dragon-1 входят астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи. Их миссия на МКС продлится шесть месяцев

На аэродроме на мысе Канаверал экипаж, прилетевший из Космического центра имени Линдона Джонсона в Хьюстоне (штат Техас), встречал глава NASA Джим Брайденстайн.

Астронавты присоединятся к членам 64-й длительной экспедиции на МКС в составе командира станции космонавта "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс.

Космический корабль Crew Dragon уже доставлен на космодром на мысе Канаверал. В ближайшие дни он будет установлен на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX, которая выведет корабль на орбиту.

Свой первый тестовый полет к МКС с астронавтами на борту Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с NASA, совершил 30 мая. Он был запущен после почти девятилетнего перерыва в американских пилотируемых миссиях вслед за окончанием программы полетов шаттлов.

В рамках тестового полета корабль доставил на МКС американцев Дугласа Харли и Роберта Бенкена, которые проработали там два месяца вместе с российскими космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером и астронавтом NASA Крисом Кэссиди.

В марте 2019 года такой же корабль совершил первый успешный испытательный полет на станцию в беспилотном режиме.