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Корабль "Союз МС-17" установил рекорд скорости полета к МКС

Корабль "Союз МС-17" установил рекорд скорости полета к МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-17"
Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Транспортный пилотируемый корабль (ТПК) "Союз МС-17" с российско-американским экипажем долетел до Международной космической станции (МКС) по сверхбыстрой схеме и пристыковался к ней чуть более чем за три часа. Трансляцию стыковки ведет "Роскосмос".

"Союз МС-17" причалил к модулю "Рассвет" в 11:49 по московскому времени, стартовав в 8:45 с космодрома Байконур. Таким образом, время его полета к МКС составило 3 часа и 4 минуты, что является рекордом скорости полета к станции. Обычно полет кораблей "Союз" к МКС занимает около шести часов. Это первый случай применения двухвитковой схемы полета для пилотируемых кораблей.

Предыдущий рекорд скорости принадлежит грузовому кораблю "Прогресс МС-15", который достиг станции по той же двухвитковой схеме полета за 3 часа 18 минут.

На борту корабля находятся космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс. На борту МКС их встретят российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди, которые вернутся на Землю 22 октября.

Новый экипаж МКС будет находиться на орбите 177 суток. За время экспедиции российские космонавты проведут 55 научных экспериментов и совершат два выхода в открытый космос. Первый будет связан с обслуживанием систем и подготовкой нового шлюзового отсека, второй - с приемом нового многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", который отправят к МКС весной.

Союз МС-17 МКС

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