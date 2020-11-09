Pfizer заявила, что ее вакцина может стать бесплатной для американцев

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса COVID-19 американской фармацевтической компании Pfizer может быть бесплатно доступна для всех жителей США, заявил в понедельник глава компании Альберт Бурла.

"Я думаю, вакцина будет доступна бесплатно всем американским жителям", - говорится в видеообращении Бурлы, опубликованном изданием The Hill. Глава Pfizer подчеркнул, что компания по достаточно низкой цене поставит Вашингтону дозы потенциальной вакцины.

Он также выразил предположение, что большинство стран также обеспечат бесплатное распространение вакцины.

Ранее в понедельник стало известно, что потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний продемонстрировала в предотвращении заражения COVID-19 более чем на 90%.

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на результаты испытаний вакцины и назвал их прекрасными новостями. Позднее новости об эффективности вакцины приветствовал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Отмечается, что компании будут до середины ноября вести сбор информации и данных о безопасности вакцины, затем всю информацию передадут в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США.

Таким образом, указывают американские СМИ, в случае если американский регулятор в срочном порядке одобрит вакцину, то медицинские сотрудники смогут получить первые ее дозы уже к концу этого года.