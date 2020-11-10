Количество инфицированных COVID-19 в США превысило 10 миллионов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в США с начала пандемии превысило 10 млн, сообщил Университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, количество инфицированных в США на данный момент составляет 10 018 218, из них 237 742 скончались, более трех миллионов выздоровели.

США занимают первое место в мире по количеству зараженных COVID-19, на втором – Индия (8, 5 миллиона), на третьем – Бразилия (5, 6 миллиона).

Россия в рейтинге университета занимает пятое место (1, 7 миллиона).