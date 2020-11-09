Почти 70 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве умерли 68 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в понедельник.

Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 7361 до 7429.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 72 человека.

По данным на утро понедельника, в российской столице выявлено 475 166 случаев заражения COVID-19, 343 226 человек (72% от заразившихся) вылечились от инфекции.

Ранее стало известно, что в городе побит майский антирекорд по суточному приросту числа заражений.