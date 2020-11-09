Майский антирекорд по суточному приросту COVID-19 побит в Москве

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве зафиксировано 6 897 новых случаев заболевания COVID-19, что стало абсолютным антирекордом по суточному приросту за весь период пандемии, сообщил оперативный штаб по контролю за коронавирусом в столице в понедельник.

"За сутки в Москве выявлено 6 897 случаев заболевания коронавирусом, а общее число заболевших в городе составило 475 166. Предыдущий максимум по приросту числа заболевших COVID-19 в Москве установлен 7 мая - 6 703", - уточнил собеседник агентства.

При этом за последние сутки госпитализировано 1 104 пациента с COVID-19 (сутками ранее - 1 175), на ИВЛ (искусственная вентиляция легких) в больницах Москвы находятся 349 человек.

Среди заболевших за последние сутки 15% - дети, 42% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3% - от 46 до 65 лет, еще 10,1% - от 66 до 79 лет. Также 3,6% среди заболевших люди старше 80 лет.

По данным штаба, за сутки в Москве от коронавируса вылечились 3 313 пациентов, а общее число выздоровевших составило 343 тыс. 226, что составляет 72% от числа заболевших.

При этом, по данным на вечер воскресенья в Москве за сутки скончались 72 пациента с COVID-19, а общее число жертв инфекции достигло 7 361.