В здание правительства Армении ворвались демонстранты

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Люди, протестующие в Ереване против прекращения войны с Азербайджаном, ворвались в здание правительства Армении, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Несколько десятков человек громят в здании двери, окна, сорвали табличку с личного кабинета премьер-министра Пашиняна.

"Где Никол, где этот предатель?" - кричат демонстранты. Звучат оскорбления и требования немедленной отставки.

Ранее Никол Пашинян объявил о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Он сообщил, что подписал заявление об этом с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Боевые действия должны прекратиться 10 ноября.

Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с конца сентября. Обе стороны понесли большие человеческие потери.