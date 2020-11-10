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Армения, Россия и Азербайджан подписали заявление о прекращении войны

Армения, Россия и Азербайджан подписали заявление о прекращении войны
Ситуация на границе Нагорного Карабаха с Арменией
Фото: ТАСС/AP

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о подписании заявления с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 1:00 10 ноября.

"Текст заявления очень болезнен лично для меня и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией", – написал Пашинян на своей странице в фейсбуке.

Սիրելի հայրենակիցներ, քույրեր եւ եղբայրներ. անձամբ իմ եւ բոլորիս համար ծանր, չափազանց ծանր որոշում եմ կայացրել:...

Опубликовано Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան Понедельник, 9 ноября 2020 г.

Он отметил, что подписал заявление, "основываясь также на уверенности, что в создавшейся ситуации – это лучшая возможная развязка".

"Это не победа, но нет поражения, пока ты сам себя не признал побежденным. Мы никогда себя не признаем побежденными, и это должно стать началом эры нашего национального сплочения, возрождения. Мы должны проанализировать годы нашей независимости, чтобы спланировать наше будущее и не повторять ошибок прошлого", - заявил Пашинян.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с конца сентября. За это время стороны неоднократно объявляли о перемириях, но ни разу не смогли продержаться и суток.

Ранее в понедельник около 20 оппозиционных партий Армении потребовали отправить Пашиняна в отставку и заменить его на человека, который принесет победу над Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Армения Никол Пашинян Азербайджан Нагорный Карабах

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