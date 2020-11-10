Россия и Турция создадут мониторинговый центр в Карабахе
Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Министерства обороны России и Турции 10 ноября подпишут специальное соглашение о создании совместного мониторингового центра за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник.
Работа мониторингового корпуса регламентируется пятым пунктом совместного заявления глав государств Азербайджана, России и Армении.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будет работать совместная миротворческая миссия России и Турции.