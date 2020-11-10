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Российские миротворцы начали погрузку на самолеты для переброски в Карабах

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Первые подразделения российского миротворческого контингента приступили к погрузке на военно-транспортные самолеты Ил-76 в Ульяновске и готовятся к переброске в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны РФ.

"Первые подразделения миротворческого соединения Центрального военного округа прибыли на аэродром Ульяновск -Восточный. Для переброски миротворческого контингента на аэродроме сосредоточена группировка военно-транспортных самолетов Ил-76", – говорится в сообщении.

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"Миротворческие подразделения в составе колонн совершили марш своим ходом и приступили к погрузке техники и вооружения в самолеты военно-транспортной авиации для убытия в район выполнения задач по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта", – сообщили в Минобороны РФ.

По данным Минобороны, Россия направит в зону нагорно-карабахского конфликта миротворческий контингент со штабом в Степанакерте: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Переброска будет осуществляться военно-транспортными самолетами из Ульяновска.

Основу российского контингента составят подразделения 15-ой отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа.

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 0:00, 10 ноября по московскому времени объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции.

Министерства обороны России и Турции 10 ноября подпишут специальное соглашение о создании совместного мониторингового центра по соблюдению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник.

Ульяновск Нагорный Карабах

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