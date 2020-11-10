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Протестующие в Ереване избили спикера армянского парламента

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян госпитализирован после того, как его избили протестующие в Ереване.

"Арарат Мирзоян госпитализирован. Имеет травмы. К счастью, угрозы жизни нет", – написал на своей странице в фейсбуке руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян.

Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в прямом эфире в фейсбуке, что Мирзояна оперируют.

Как сообщалось, протестующие в Ереване избили Мирзояна. На представленных СМИ видеокадрах видно, что спикера выволокли из служебной машины, избили, и он лежит окровавленный на асфальте.

Несколько тысяч человек сейчас находится в различных районах Еревана, в том числе в зданиях правительства и парламента Армении. Протесты в Ереване начались после решения Пашиняна по вопросу Карабаха.

Армения Ереван Нагорный Карабах Арарат Мирзоян

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