Демонстранты полностью захватили здание правительства Армении

Демонстрации в Ереване в конце октября Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Здание правительства Армении полностью захвачено демонстрантами, протестующими против решения премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросу Карабаха.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", несколько десятков человек разгромили мебель, технику, разбили двери и окна, часть из них находится в кабинете Пашиняна.

Несколько сотен человек находятся на улице.

Полиция никак не препятствует действиям демонстрантов.