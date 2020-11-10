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Двух белорусских дипломатов вышлют из Великобритании

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Лондон во вторник объявил "персона нон грата" двух дипломатов из Белоруссии, сообщили в МИД Великобритании.

Эта мера предпринята в ответ на действия белорусских властей, которые объявили о высылке двух британских дипломатов, наблюдавших в воскресенье, 8 ноября, за протестами в Минске.

"Белорусские дипломаты будут высланы из Великобритании в качестве пропорционального и приемлемого ответа", - отметили в британском внешнеполитическом ведомстве.

Посол Белоруссии в Великобритании Максим Ермалович во вторник был вызван в МИД, где ему было объявлено о решении британских властей.

"Сегодня мы направили режиму Лукашенко четкое послание о том, что у их несправедливого решения о выдворении британских дипломатов будут последствия". - прокомментировал ситуацию глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Высылка британских дипломатов из Белоруссии

Как сообщил 9 ноября пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, британские дипломаты - военный атташе Тимоти Уайт Бойкотт и заместитель посла Лиза Тамвуд - объявлены в стране "персона нон грата".

"Министерством иностранных дел Беларуси 8 ноября 2020 года ввиду деятельности, не совместимой со статусом дипломатического агента, статусом дипломата, а также с целями нахождения в Беларуси принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании "персона нон грата"", - сказал он.

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что это "решение является вынужденным и принято белорусской стороной исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц". "Этим решением никоим образом белорусская сторона не закрывает двери для диалога с нашими британскими коллегами и оставляет их открытыми", - заявил Глаз.

В эфире телеканала ОНТ со ссылкой на данные правоохранительных органов было сказано, что "эти люди собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов". В сюжете утверждается, что дипломаты были замечены в минувшее воскресенье в момент, когда наблюдали за акцией протеста оппозиции в центре Минска.

"По имеющимся данным, с мая этого года дипломаты не раз встречались с представителями оппозиционных и общественных, правозащитных организаций, а также неправительственных структур. Военный атташе неоднократно посещал регионы (Белоруссии - ИФ) все с той же целью. В июле представителю оборонного ведомства белорусские коллеги выносили предупреждения, но все они были проигнорированы", - говорилось в сюжете телеканала.

Что касается заместителя посла, то на ОНТ заявили, что она "координировала работу журналистов брюссельского бюро ВВС, по имеющимся данным, прибывших в Беларусь для освещения работы предвыборного штаба экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и протестов".

По данным телеканала, дипломаты уже покинули Белоруссию.

Великобритания Белоруссия Максим Ермалович Доминик Рааб Анатолий Глаз

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