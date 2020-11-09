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Минск выслал двух британских дипломатов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Британские дипломаты - военный атташе Тимоти Уайт Бойкотт и заместитель посла Лиза Тамвуд - объявлены в Белоруссии персона нон грата.

"Министерством иностранных дел Белоруссии 8 ноября ввиду деятельности, не совместимой со статусом дипломатического агента, статусом дипломата, а также с целями нахождения в Белоруссии, принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании персона нон грата", - сказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз в эфире телеканала ОНТ в понедельник.

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что это "решение является вынужденным и принято белорусской стороной исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц". "Этим решением никоим образом белорусская сторона не закрывает двери для диалога с нашими британскими коллегами и оставляет их открытыми", - заявил Глаз.

В эфире телеканала со ссылкой на данные правоохранительных органов было сказано, что "эти люди собирали информацию о внутриполитической ситуации в Белоруссии и о ходе протестов". В сюжете ОНТ утверждается, что дипломаты были замечены в воскресенье наблюдающими за акцией протеста оппозиции в центре Минска. "По имеющимся данным, с мая этого года дипломаты не раз встречались с представителями оппозиционных и общественных, правозащитных организаций, а также неправительственных структур. Военный атташе неоднократно посещал регионы все с той же целью. В июле представителю оборонного ведомства белорусские коллеги выносили предупреждения, но все они были проигнорированы", - сказано в сюжете телеканала.

Что касается заместителя посла, то на ОНТ заявили, что она "координировала работу журналистов брюссельского бюро ВВС, по имеющимся данным, прибывших в Белоруссию для освещения работы предвыборного штаба экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и протестов".

По данным телеканала, дипломаты уже покинули Беларусь.

Белоруссия Великобритания

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