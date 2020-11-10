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Эрдоган в разговоре с Путиным назвал соглашение по Карабаху правильным шагом

Эрдоган в разговоре с Путиным назвал соглашение по Карабаху правильным шагом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным назвал соглашение о прекращении конфликта в Карабахе правильным шагом на пути к урегулированию ситуации, сообщил турецкий телеканал NTV.

Согласно турецким СМИ, Эрдоган в ходе беседы с Путиным заявил, что в настоящий момент наиболее значимым вопросом является соблюдение Арменией режима прекращения огня в регионе и прочих обязательств по соглашению об урегулировании конфликта.

Кроме Карабаха президенты обсудили российско-турецкие отношения и ситуацию в Сирии, отмечает телеканал.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с полуночи 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения Вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В целях контроля соблюдения договоренностей сторонами конфликта предусмотрено создание российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Для управления миротворческой операцией в районе Степанакерта развертывается командование российских миротворческих сил.

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