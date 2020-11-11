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Главный разведчик Пентагона подал в отставку

Главный разведчик Пентагона подал в отставку
Фото: Reuters

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны США по разведке, отставной вице-адмирал Джозеф Кернан подал в отставку, сообщает CNN.

"Я подал заявление об отставке (...), которое вступит в силу сегодня. Я хочу поблагодарить всех вас за вашу неустанную приверженность нашей стране и поддержку лично меня в течение последних трех лет. Для меня было честью служить вместе со всеми вами", - цитирует телеканал письмо Кернана коллегам.

Как сообщили в Пентагоне, отставка Кернана планировалась несколько месяцев.

Замминистра по разведке работал на своем посту с 2017 года.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что освободил от занимаемой должности министра обороны страны Марка Эспера и назначил временно исполняющим обязанности главы Пентагона директора Национального контртеррористического центра США Кристофера Миллера.

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