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Песков назвал сложными переговоры по Карабаху

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, какой аргумент смог убедить Азербайджан, выигрывавший боевые действия в Нагорном Карабахе, согласиться на ввод российских миротворцев в регион, отметив только, что переговорный процесс был сложным.

"Вы задаете вопрос, который относится к весьма длительному и напряженному процессу поиска путей для остановки войны и перевода процесса в политико-дипломатическое русло", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Это сложный процесс, и все, что можно было о нем рассказать, было рассказано, но не более того", - добавил представитель Кремля.

В ночь на вторник стало известно, что президент РФ Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 по Москве 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения Вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

Российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией, заявил в телеобращении президент РФ.

Хроника 27 сентября – 11 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Дмитрий Песков Азербайджан Нагорный Карабах

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