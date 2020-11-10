Трехстороннее заявление по Карабаху. Главное

Открытие азербайджанской погранзаставы в Миндживане в Нагорном Карабахе Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении в ночь на вторник объявили, что война в Нагорном Карабахе прекращается. Боевые действия завершились 10 ноября в 1:00 (ровно в полночь по московскому времени).

Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление, в котором обговариваются условия мира в Карабахе. Армения вернет Азербайджану часть территорий, которые сейчас находятся под ее контролем.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР), населенная преимущественно армянами и получающая поддержку из Армении, потеряет контроль над частью территорий. Де-юре Нагорный Карабах входит в состав Азербайджана, и даже власти Армении официально не признали НКР.

Очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале боевых действий. Войска Азербайджана наступали более успешно и захватили значительную часть непризнанной НКР. За это время стороны несколько раз пытались начать гуманитарное перемирие, но не смогли продержаться и суток.

Ночное заявление лидеров трех стран было сделано неожиданно. Переговорщики до этого публично не объявляли о некоторых вещах, которые закреплены в документе, и о конкретных сроках прекращения боевых действий.

О чем договорились стороны

Армения возвращает часть территорий Азербайджана, которые удерживала до недавнего времени. Среди них Агдамский район, Кельбаджарский район, Лачинский район и часть Газахского района. Армения выводит свои войска из Нагорного Карабаха. Армянские военные вернутся домой через Лачинский коридор под охраной российских миротворцев. Лачинский коридор будет связывать Армению со Степанакертом. Миротворцы из России пробудут в Карабахе ближайшие пять лет. Этот срок автоматически продлится еще на пять лет, если ни одна из сторон конфликта не будет против.

Армения должна разблокировать транспортную связь Азербайджана с Нахичеванской республикой. Нахичеванская республика входит в состав Азербайджана, но отделена от него территорией Армении. Транспортную связь будет контролировать пограничная служба ФСБ России.

Стороны должны будут обменяться военнопленными и телами погибших. Беженцы смогут вернуться в Нагорный Карабах и прилегающие районы, которые контролирует Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

Российские миротворцы

Россия отправила в Нагорный Карабах контингент миротворцев. Согласно заявлению российского Минобороны, это 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц специальной и автомобильной техники.

Миротворцы будут работать в Карабахе как минимум пять лет. Если ни Армения, ни Азербайджан не будут возражать, этот срок автоматически продлится еще на пять лет. Они будут контролировать Лачинский коридор, который связывает Степанакерт с Арменией. В ближайшие недели через этот коридор армянские войска вернутся домой, а позднее его используют для обычной связи.

Позднее во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным заявил, что в Нагорном Карабахе будут работать миротворцы из Турции. В совместном заявлении не было прямых указаний на вмешательство Турции в разрешение конфликта. Президент Турции Реджеп Эрдоган открыто поддерживал азербайджанскую сторону. Армения обвиняла его во вмешательстве, поставках вооружений и переброске сирийских наемников для боевых действий на стороне Азербайджана.

По информации дипломатического источника "Интерфакса", министерства обороны России и Турции сегодня подпишут соглашение о создании совместного мониторингового центра за соблюдением режима прекращения огня в Карабахе.

На момент написания текста, российские миротворцы начали развертывание в Карабахе. Они прибывают авиарейсами из Ульяновска на грузовых самолетах Ил-76. Это подразделения 15-ой отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа.

Объяснения политиков

Ильхам Алиев сказал, что с подписанием этого заявления в карабахском конфликте ставится точка и приходит конец армянской оккупации Карабаха. По его мнению, конец войны принесёт пользу народам Азербайджана и Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян публично извинился перед своими согражданами. Он назвал текст заявления болезненным для него и для его народа. Пашинян признал, что конфликт не завершился победой, но сказал, что "нет поражения, пока ты сам себя не признал побежденным".

Президент непризнанной НКР Араик Арутюнян обсуждал заявление с Пашиняном и признал, что это способ избежать дальнейших жертв и полной потери республики.

Президент Армении Армен Саркисян объявил, что узнал о заявлении из прессы. По его словам, с ним не консультировались и никак не обсуждали документ.

Реакция на заявление

После публикации заявления в Азербайджане начались массовые гуляния. Азербайджанцы восприняли его как победу и массово выходят на улицы праздновать. В стране действует комендантский час из-за пандемии коронавируса, однако полиция не пытается помешать людям.

В Армении восприняли заявление очень резко. На улицах Еревана начались массовые протесты. Люди ворвались в здания правительства и парламента. Зал заседаний парламента разгромили. На улице остановили автомобиль спикера парламента Арарата Мирзояна, выволокли его наружу и сильно избили.

Толпа пришла к дому Никола Пашиняна в районе правительственных дач. Полицейские, охраняющие территорию, сообщили, что премьера нет дома. После этого между ними и толпой произошла стычка.

Позднее Пашинян написал в фейсбуке, что находится в Армении и продолжает исполнять свои обязанности.

Сбитый вертолет

Вечером в понедельник на территории Армении был сбит российский вертолет Ми-24. Два пилота вертолета погибли, еще один госпитализирован. По данным Минобороны России, стреляли из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Минобороны Азербайджана признало вину в случившемся, принесло официальные извинения и предложило выплатить компенсацию России. Позднее президент Алиев заявил о недопустимости таких инцидентов и пообещал наказать виновных.

Незадолго до публикации трехстороннего заявления лидеров стран пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что погибших пилотов представят к государственным наградам Армении.