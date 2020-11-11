Власти Венгрии предложили внести в Конституцию определение пола

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Венгрии предложило внести в Конституцию страны поправки, по которым пол человека может быть определен только при его рождении и всю его жизнь закон будет сохранять его гендерную идентичность, сообщает Index.

"Основа семейных отношений - брак. Мать - это женщина, отец - мужчина", - говорится в еще одной поправке.

Еще одна поправка предусматривает, что всем детям должно быть гарантировано право на воспитание в соответствии с венгерской христианской культурой.

О подготовке таких поправок в фейсбуке сообщила глава Минюста страны Юдит Варга. По ее словам, эти изменения должны усилить защиту страны, семьи и детей "от современных западных трендов в идеологии, которые ставят под угрозу право ребенка на здоровое развитие".

В мае 2020 года в Венгрии запретили менять графу "пол" в документах.