Премьер Венгрии назвал иммигрантов биологической угрозой

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, что прибытие иммигрантов в страну должно быть приостановлено, поскольку, по его мнению, эти люди представляют собой биологическую угрозу, пишет агентство EFE.

"Все нелегальные иммигранты, которые хотят въехать в страну бесконтрольно, не только нарушают венгерские законы, но и представляют собой биологическую угрозу. Эта фраза серьезная, и я произношу ее осторожно", - сказал Орбан.

Он объяснил, что не все иммигранты "могут заразить нас", но некоторые из них действительно могут быть инфицированы COVID-19.

"Мы не знаем, кто из них заражен", - добавил Орбан. Поэтому, считает венгерский премьер, всех прибывающих в страну нужно рассматривать как потенциальных носителей COVID-19.

"Это может показаться несправедливым, но, с другой стороны, мы должны думать о самозащите, венгры могут стать жертвами (вируса - ИФ)", - сказал Орбан.

Венгерский политик известен своими резко правыми политическими взглядами и еще до пандемии критиковал прием беженцев и нелегальных мигрантов.

В Венгрии, где проживает примерно 10 млн жителей, за время пандемии зарегистрировали 4,6 тыс. случаев заражения вирусом, 602 человека скончались.