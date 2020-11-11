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У здания правительства Армении собрались несколько тысяч протестующих

Они требуют отставки премьера Никола Пашиняна

У здания правительства Армении собрались несколько тысяч протестующих
Фото: Reuters

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Несколько тысяч человек собрались в среду у здания правительства в Ереване, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Здание оцеплено полицией, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Ранее на митинге в центре армянской столицы идти к зданию правительства призвал представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

"Поскольку Пашинян сбежал, скрывается в подвале или бункере не известно какого посольства, то мы сейчас шествием идем к зданию правительства, которое также бездействует", - сказал Сагателян. По его словам, в стране должно быть сформировано правительство национального согласия.

Ранее в армянских СМИ появилась информация о том, что семья Пашиняна улетела из Армении, а сам премьер-министр находится в американском посольстве. "Интерфакс" не располагает комментариями правительства Армении и посольства США.

Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер-министр Армении совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах. В Армении это было воспринято в качестве необоснованного решения о капитуляции.

Никол Пашинян Армения Ереван Нагорный Карабах

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