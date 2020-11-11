Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:49Заразились
на 11.11В России 1 836 960+19 851В мире 51 456 775+542 799

Что произошло за день: среда, 11 ноября

Рекордная смертность от COVID-19 в России, "Спутник V" в гражданском обороте, переброска 400 миротворцев в Карабах и требования об отставке Пашиняна

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- За сутки в России зарегистрирован 19 851 случай заражения коронавирусом. Смертность оказалась рекордной за время пандемии: за сутки умерли 432 пациента. В России в среднем заняты 83,4% COVID-коек, в нескольких регионах показатель превышает 95%. Из-за ситуации с коронавирусом российских студентов до 6 февраля переводят на удаленное обучение.

- Мэр Москвы допустил введение новых COVID-ограничений через 2-3 недели. Уже известно, что в столице не будет новогодних елок и фестиваля "Путешествие в Рождество". Выставки и экскурсии будут приостановлены с пятницы, в библиотеки можно будет попасть по предварительной записи. Между тем за минувшие сутки прирост случаев COVID-19 в Москве опустился до минимума за две недели.

- Эффективность вакцины "Спутник V" оценена в 92%. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил начало вакцинации в ближайшие недели, а министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о поступлении препарата в гражданский оборот. Пострегистрационные испытания вакцины "Вектора" начнутся 15 ноября.

- Более 400 российских миротворцев переброшены в зону карабахского конфликта. Всего будет выставлено шестнадцать наблюдательных постов.

- В Ереване продолжились протесты. Тысячи людей собрались у здания правительства Армении, оппозиция потребовала отставки премьера Никола Пашиняна до полуночи среды. Внеочередное заседание парламента Армении не состоялось из-за отсутствия кворума.

- Премьер-министр Михаил Мишустин назначил нового главу ФАС России. Им стал Максим Шаскольский, который ранее был вице-губернатором Петербурга.

- Госдума приняла пакет правительственных поправок в Налоговый кодекс РФ. Также принят закон о повышении с 1 января 2021 года ставки НДФЛ до 15% на доходы граждан более 5 млн рублей в год.

- В России объявили о планах создания пункта базирования ВМФ в Судане. Проект соглашения сторонами уже согласован.

Новости по теме

Новости

Греф отметил, что США почти израсходовали ресурс для антироссийских санкций

Российские студенты будут учиться удаленно до 6 февраля

Российские студенты будут учиться удаленно до 6 февраля

Врио гендиректора "Аэрофлота" стал Андрей Чиханчин

Минсельхоз обеспокоился галопирующими наценками на лососевые

Минсельхоз обеспокоился галопирующими наценками на лососевые

Беглов наградил главу горизбиркома Петербурга орденом Почета

Госдума приняла большой пакет поправок в Налоговый кодекс. Обобщение

Госдума приняла большой пакет поправок в Налоговый кодекс. Обобщение

Суд арестовал солдата, застрелившего трех сослуживцев под Воронежем

Суд арестовал солдата, застрелившего трех сослуживцев под Воронежем
Экономический кризис

Белоусов усомнился в ценности советов смягчить выход из бюджетных стимулов

Россия закроет торгпредства в Литве и на Украине

Россия закроет торгпредства в Литве и на Украине
Пандемия коронавируса

У добровольцев не выявили побочных эффектов от вакцины центра Чумакова

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');