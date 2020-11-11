Что произошло за день: среда, 11 ноября

Рекордная смертность от COVID-19 в России, "Спутник V" в гражданском обороте, переброска 400 миротворцев в Карабах и требования об отставке Пашиняна

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- За сутки в России зарегистрирован 19 851 случай заражения коронавирусом. Смертность оказалась рекордной за время пандемии: за сутки умерли 432 пациента. В России в среднем заняты 83,4% COVID-коек, в нескольких регионах показатель превышает 95%. Из-за ситуации с коронавирусом российских студентов до 6 февраля переводят на удаленное обучение.

- Мэр Москвы допустил введение новых COVID-ограничений через 2-3 недели. Уже известно, что в столице не будет новогодних елок и фестиваля "Путешествие в Рождество". Выставки и экскурсии будут приостановлены с пятницы, в библиотеки можно будет попасть по предварительной записи. Между тем за минувшие сутки прирост случаев COVID-19 в Москве опустился до минимума за две недели.

- Эффективность вакцины "Спутник V" оценена в 92%. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил начало вакцинации в ближайшие недели, а министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о поступлении препарата в гражданский оборот. Пострегистрационные испытания вакцины "Вектора" начнутся 15 ноября.

- Более 400 российских миротворцев переброшены в зону карабахского конфликта. Всего будет выставлено шестнадцать наблюдательных постов.

- В Ереване продолжились протесты. Тысячи людей собрались у здания правительства Армении, оппозиция потребовала отставки премьера Никола Пашиняна до полуночи среды. Внеочередное заседание парламента Армении не состоялось из-за отсутствия кворума.

- Премьер-министр Михаил Мишустин назначил нового главу ФАС России. Им стал Максим Шаскольский, который ранее был вице-губернатором Петербурга.

- Госдума приняла пакет правительственных поправок в Налоговый кодекс РФ. Также принят закон о повышении с 1 января 2021 года ставки НДФЛ до 15% на доходы граждан более 5 млн рублей в год.

- В России объявили о планах создания пункта базирования ВМФ в Судане. Проект соглашения сторонами уже согласован.