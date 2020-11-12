Россия начала разворачивать наблюдательные посты миротворцев в Карабахе

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Наблюдательные посты миротворцев планируется развернуть с четверга 12 ноября для обеспечения безопасности мирного населения в зоне ответственности "Юг" на территории Нагорного Карабаха, сообщили в российском Генеральном штабе.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил (ВС) РФ Сергей Рудской накануне сообщил, что с 12 ноября "для обеспечения безопасности мирного населения спланировано развертывание наблюдательных постов в зоне ответственности "Юг", где ещё два дня назад шли активные боевые действия".

В целом вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора будут выставлены 16 российских наблюдательных постов, сообщил на брифинге Рудской.

По его словам, российские миротворцы уже взяли под контроль Лачинский коридор, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

Согласно картам, опубликованным в среду российским военным ведомством, миротворцы в Нагорном Карабахе будут размещаться в зонах ответственности "Юг" и "Север". Первая включает, в частности, территории, примыкающие к населённым пунктам Степанакерт, Агдам и Лачин. Вторая - северные части Тертерского и Агдамского районов, населённый пункт Мардакерт.

По словам Рудского, выставление 16 наблюдательных постов в зонах ответственности "Север" и "Юг" планируется "в целях контроля соблюдения договоренностей между Арменией и Азербайджаном".

На эти посты, сказал Рудской, "возлагаются задачи по сбору информации о случаях нарушения режима прекращения огня, оперативное доведение этих данных до командования миротворческих сил, а также поддержание безопасности движения транзитного транспорта и пресечение противоправных действий в отношении мирного населения".

"Это будет способствовать скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев", - отметил Рудской.

По его словам, российский миротворческий контингент, направленный в зону нагорно-карабахского конфликта, оснащён самым современным вооружением и специальной техникой.

Ранее сообщалось, что Россия разворачивает в Нагорном Карабахе миротворческий контингент - 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне Карабахского конфликта. По данным ведомства, азербайджанские военные начали "контрнаступательную операцию" в ответ на провокации с армянской стороны. Со своей стороны Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками города Шуша (арм. Шуши), одного из ключевых в Нагорном Карабахе, находящегося в нескольких километрах от столицы непризнанной НКР города Степанакерта.

9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на 10 ноября стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

Согласно заявлению, российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией.

Пашинян назвал текст трехстороннего заявления болезненным для Армении. "Текст заявления очень болезнен лично для меня и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией", - заявил глава армянского правительства в фейсбуке. Алиев заявил, что военная фаза конфликта в Нагорном Карабахе завершена.