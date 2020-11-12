Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:00Заразились
на 11.11В России 1 836 960+19 851В мире 51 456 775+542 799

Сторонники Пашиняна в парламенте Армении предложили выступить против миротворцев РФ в Карабахе

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Правящая парламентская фракция "Мой шаг" предлагает оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выступить против присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

"До обсуждения правомерности соглашения о прекращении карабахской войны предлагаем оппозиции заявить, что они выступают против российского посредничества, выступают за вывод российских миротворцев из зоны конфликта, и согласны продолжить войну", - говорится в распространенном фракцией заявлении.

Оппозиционные силы, считают во фракции, обязаны также представить "дорожную карту достижения победы в возобновляемой войне".

В правящей силе также отметили, что считают подписанное Пашиняном трехстороннее соглашение с президентами РФ и Азербайджана "возможностью избежать полной потери Арцаха (армянское название Карабаха - ИФ) и тысяч человеческих жертв".

"Мы уверены, что общественность должна получить ответы на все волнующие ее вопросы. В то же время мы не собираемся участвовать в заседаниях, которые могут дестабилизировать ситуацию и ставить под угрозу фронт и находящихся на фронте людей", - следует из заявления правящей фракции.

Оппозиция Армении не смогла добиться проведения внеочередного заседания парламента Армении по вопросу отставки Пашиняна из-за отсутствия кворума. Депутаты от правящей фракции не пришли на заседание.

Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как Пашинян совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция. В среду акции протеста в Ереване продолжились.

Армения Никол Пашинян Нагорный Карабах Россия

Новости по теме

Новости

Байден назовет будущего главу аппарата Белого дома на этой неделе

Россия начала разворачивать наблюдательные посты миротворцев в Карабахе

Совместный центр по контролю за прекращением огня в Карабахе создается по итогам переговоров министров обороны РФ и Турции

Совместный центр по контролю за прекращением огня в Карабахе создается по итогам переговоров министров обороны РФ и Турции

Оппозиция не смогла отправить Пашиняна в отставку из-за отсутствия кворума

Оппозиция не смогла отправить Пашиняна в отставку из-за отсутствия кворума
Пандемия коронавируса

На Украине ввели карантин выходного дня и другие COVID-ограничения

На Украине ввели карантин выходного дня и другие COVID-ограничения

Оппозиция Армении потребовала отставки Пашиняна до полуночи среды

РФ планирует создать пункт базирования ВМФ в Красном море. Обобщение

РФ планирует создать пункт базирования ВМФ в Красном море. Обобщение

У здания правительства Армении собрались несколько тысяч протестующих

У здания правительства Армении собрались несколько тысяч протестующих

Правительство РФ предложило создать пункт базирования флота в Судане

Правительство РФ предложило создать пункт базирования флота в Судане

Эрдоган заявил о подписании протокола с РФ по центру контроля за ситуацией в Карабахе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');