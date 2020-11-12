Добытый в РФ бриллиант "Призрак Розы" продали за рекордные $26,6 млн

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Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Розовый бриллиант "Призрак Розы" продали на аукционе Sotheby's в Женеве за рекордные для драгоценного камня такого типа $26,63 млн, сообщили организаторы аукциона.

Организаторы отметили, что речь идет о самом крупном розовом бриллианте, когда-либо проданном с аукциона. Его вес - 14,83 карата. Цена, которую заплатили за лот, также является мировым рекордом за такой лот.

"Призрак Розы" добыли в России, огранка также была проведена в РФ.

Покупатель камня пожелал остаться неизвестным, он участвовал в аукционе по телефону.