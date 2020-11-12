Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:57Заразились
на 12.11В России 1 858 568+21 608В мире 52 127 695+670 920

Добытый в РФ бриллиант "Призрак Розы" продали за рекордные $26,6 млн

Добытый в РФ бриллиант "Призрак Розы" продали за рекордные $26,6 млн
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Розовый бриллиант "Призрак Розы" продали на аукционе Sotheby's в Женеве за рекордные для драгоценного камня такого типа $26,63 млн, сообщили организаторы аукциона.

В РоссииВ Якутии добыли самый крупный цветной алмаз в истории алмазодобычи РФВ Якутии добыли самый крупный цветной алмаз в истории алмазодобычи РФЧитать подробнее

Организаторы отметили, что речь идет о самом крупном розовом бриллианте, когда-либо проданном с аукциона. Его вес - 14,83 карата. Цена, которую заплатили за лот, также является мировым рекордом за такой лот.

"Призрак Розы" добыли в России, огранка также была проведена в РФ.

Покупатель камня пожелал остаться неизвестным, он участвовал в аукционе по телефону.

Sotheby's

Новости по теме

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Миротворцы РФ в Карабахе будут сменяться не реже двух раз в год

Миротворцы РФ в Карабахе будут сменяться не реже двух раз в год
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян заявил, что в подписанном соглашении вопрос Карабаха не решен

Пашинян заявил, что в подписанном соглашении вопрос Карабаха не решен

Мобильность турецких наблюдателей по Карабаху будет ограничена

Мобильность турецких наблюдателей по Карабаху будет ограничена
Пандемия коронавируса

В Минске введен масочный режим

В Минске введен масочный режим
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Кремль подчеркнул, что в Карабахе будут только российские миротворцы

Пандемия коронавируса

В Турции из-за коронавируса запретили курить в общественных местах

Пандемия коронавируса

В Германии зафиксировали рост темпов распространения коронавируса

В Германии зафиксировали рост темпов распространения коронавируса
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван объявил о создании бесполетной зоны над Арменией и Карабахом

Пандемия коронавируса

На Украине зафиксировали новый антирекорд по числу заражений COVID-19

Пандемия коронавируса

Заразившегося коронавирусом Зеленского госпитализировали

Заразившегося коронавирусом Зеленского госпитализировали
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');