В Якутии добыли самый крупный цветной алмаз в истории алмазодобычи РФ

Фото: АЛРОСА

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Алмаз насыщенного желто-коричневого цвета весом 236 карат добыт на россыпном месторождении "Эбелях" "дочки" "АЛРОСА" "Алмазы Анабара", сообщила компания в пятницу.

Это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России.

Алмаз имеет размеры 47х24х22 мм. Возраст драгоценного камня, по предварительной оценке, составляет от 120 до 230 млн лет.

Алмаз поступил в Единую сбытовую организацию "АЛРОСА" в Москве для изучения специалистами и оценки. Там решат, передать ли алмаз в огранку нашим мастерам или продать его в неограненном виде.

"Безусловно, такой алмаз будет востребован огранщиками любой страны, поскольку имеет потенциал для производства нескольких бриллиантов высокого качества", - рассказал директор филиала "Бриллианты АЛРОСА" Павел Винихин.

Месторождение "Эбелях", находящееся на правом притоке реки Анабар, и ранее давало алмазы уникальных фантазийных цветов. Так, летом 2017 года здесь в течение месяца были добыты сразу три уникальных фантазийных алмаза – ярко желтого, розового и пурпурно-розового цветов. Все три камня прошли огранку и были представлены в качестве бриллиантов. В конце прошлого года желтый бриллиант, получивший название "Жар-птица" (Firebird) массой 20,69 карата был продан известному мировому бренду Graff Diamonds.