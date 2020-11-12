Немецкая CureVac наметила выпуск COVID-вакцины на III квартал 2021 г.

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Компания из ФРГ CureVac AG приступает к третьей фазе испытания вакцины от COVID-19 и рассчитывает, что ее допуск на рынок состоится в третьем квартале 2021 года. Об этом сообщил журналистам председатель правления компании Франц-Вернер Хаас.

"Фаза 2-3 сейчас начинается, мы рассчитываем в течение трех месяцев набрать кандидатов для испытания... Тогда они смогут начаться в первом квартале следующего года. Мы ожидаем, что допуск вакцины состоится в третьем квартале следующего года", - сказал Хаас на конференции Союза иностранной прессы в Берлине.

Сколько будет стоить вакцина, пока неизвестно, указал представитель компании.

В настоящее время сразу несколько компаний в Германии разрабатывают вакцину, в том числе CureVac. Еврокомиссия уже заключила четыре рамочных договора на покупку до 1,1 млрд доз вакцины. BioNTech из ФРГ и американский концерн Pfizer, как ожидается, поставят до 300 млн доз вакцины; AstraZeneca – до 300 млн доз, компания Johnson&Johnson – 200 млн доз. Четвертый договор с компанией Sanofi предполагает поставку 300 млн доз, но ее исследования пока продвигаются медленнее, чем у конкурентов.