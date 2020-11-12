Россия перебросила в Армению почти половину миротворцев для Карабаха

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Армению транспортными самолетами переброшено почти 800 российских военнослужащих, которым предстоит выполнять миротворческие задачи в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"С 10 ноября самолеты Ил-76 и Ан-124 доставили в Армению более 780 военнослужащих, а также более 120 единиц техники - бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения", - говорится в сообщении. Эти транспортные самолеты совершили несколько десятков рейсов.

Военные сообщили, что Минобороны РФ продолжает переброску российских миротворцев в зону нагорно-карабахского конфликта. По данным министерства, в четверг в Армении приземлились еще четыре российских самолета с личным составом и техникой.

В Нагорном Карабахе разворачивается российский контингент: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. В его основе - подразделения 15-ой отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа.

Накануне из сообщения Минобороны Армении стало известно, что командовать российскими миротворцами в Нагорном Карабахе будет генерал-лейтенант Рустам Мурадов. За участие в военной операции в Сирии он получил в 2017 звезду Героя России.