Миротворцы РФ в Карабахе будут сменяться не реже двух раз в год

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российские миротворцы в Нагорном Карабахе должны сменяться не реже, чем дважды в год, говорится указе президента РФ Владимира Путина.

Указ президента "O мерах по поддержанию мира в Hагорном Карабахе" опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Соответствующее поручение дано Минобороны РФ. Ведомство также обязано заменять военную технику, используемую миротворцами, "по мере выработки ресурса и технической необходимости", говорится в документе.

Также в нем поручается правительству РФ обеспечить финансирование расходов, связанных c деятельностью миротворческого контингента, предусмотрев выплату денежного довольствия военнослужащим, включая предоставление дополнительных гарантий и компенсаций, в том числе членам их семей.

Указ подписан в целях сохранения режима прекращения огня и поддержания мира в Нагорном Карабахе на основании совместного заявления президента Азербaйджaна, премьер-министра Армении и президента РФ.

Согласно достигнутым договоренностям, в Нагорный Карабах направляется российский миротворческий контингент численностью до 1 960 военнослужащих со стрелковым оружием, c бронетранспортерами (90 единиц), автомобильной и специальной техникой (380 единиц) на пять лет.

Пребывание военных РФ в Карабахе будет автоматически продлеваться на каждые последующие пять лет, если за шесть месяцев до истечения срока Азербайджан или Армения не заявят o намерении прекратить соблюдение этих договоренностей. Миротворческий контингент будет развернут в зоне нагорно-карабахского конфликта, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.