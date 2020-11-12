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Миротворцы РФ в Карабахе будут сменяться не реже двух раз в год

Миротворцы РФ в Карабахе будут сменяться не реже двух раз в год
Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российские миротворцы в Нагорном Карабахе должны сменяться не реже, чем дважды в год, говорится указе президента РФ Владимира Путина.

Указ президента "O мерах по поддержанию мира в Hагорном Карабахе" опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Соответствующее поручение дано Минобороны РФ. Ведомство также обязано заменять военную технику, используемую миротворцами, "по мере выработки ресурса и технической необходимости", говорится в документе.

Также в нем поручается правительству РФ обеспечить финансирование расходов, связанных c деятельностью миротворческого контингента, предусмотрев выплату денежного довольствия военнослужащим, включая предоставление дополнительных гарантий и компенсаций, в том числе членам их семей.

Указ подписан в целях сохранения режима прекращения огня и поддержания мира в Нагорном Карабахе на основании совместного заявления президента Азербaйджaна, премьер-министра Армении и президента РФ.

Согласно достигнутым договоренностям, в Нагорный Карабах направляется российский миротворческий контингент численностью до 1 960 военнослужащих со стрелковым оружием, c бронетранспортерами (90 единиц), автомобильной и специальной техникой (380 единиц) на пять лет.

Пребывание военных РФ в Карабахе будет автоматически продлеваться на каждые последующие пять лет, если за шесть месяцев до истечения срока Азербайджан или Армения не заявят o намерении прекратить соблюдение этих договоренностей. Миротворческий контингент будет развернут в зоне нагорно-карабахского конфликта, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 12 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Владимир Путин Нагорный Карабах Минобороны РФ Азербайджан Армения

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