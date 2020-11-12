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В Киеве задумались о восстановлении должности спецпредставителя госдепа по Украине

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква не исключает возможности восстановления должности спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины после вступления в должность нового президента Соединенных Штатов.

"Думаю, мы будем поднимать этот вопрос перед новой администрацией Белого дома. Это было бы полезно и важно, это тот трек, который позволял бы Соединенным Штатам Америки понимать, что происходит в рамках "Нормандского формата", формально не принимая в нем участия", - отметил он в эфире программы "Вопросы здесь задаем мы" на "Радио НВ".

Жовква заявил, что Украина в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства в рамках ТКГ и "Нормандского формата", но для достижения мира нужно движение навстречу другой стороны. И в этом Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров.

Украина США

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