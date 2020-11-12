В Минске умер мужчина, избитый людьми в масках из-за бело-красно-белых лент

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В больнице Минска умер мужчина, пострадавший во время дворового конфликта из-за бело-красно-белых лент.

"Несмотря на все приложенные докторами усилия, к нашему сожалению, Роман Бондаренко скончался", - сообщили агентству "Интерфакс" в Минздраве в четверг.

Как ранее сообщал портал tut.by, "ночью в среду в больницу скорой медицинской помощи Минска поступил 31-летний Роман Бондаренко с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами, ссадинами. Операция длилась несколько часов".

Портал сообщал, что в среду вечером между неизвестным в маске и погибшим завязалась словесная перепалка, в результате которой Бондаренко был отброшен к горке на детской площадке, о которую ударился головой.

Как прокомментировали в МВД, в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске дерутся неизвестные. По словам силовиков, они, приехав к месту драки, обнаружили 31-летнего гражданина "с телесными повреждениями" и вызвали ему скорую помощь, мужчину госпитализирован.

"Предварительно известно, что конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек, которые были развешаны на конструкциях во дворе", - добавили в ведомстве.

Позже официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова сообщила агентству, что проверку по смерти Бондаренко проводит Следственный комитет.

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