Начата проверка из-за резонансной гибели оппозиционера в Минске

Акция памяти Романа Бондаренко в Минске Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Следственном комитете Белоруссии сообщили о начале проверки по факту гибели в Минске 31-летнего Роман Бондаренко после избиения.

"На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая медицинская документация, анализируются видеозаписи, размещенные в интернете", - сказали в СК. По данному факту управление СК по Минску проводит проверку.

Как ранее сообщал портал tut.by, активный житель "двора перемен" Роман Бондаренко вышел во двор вечером 11 ноября, когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. Началась потасовка. Очевидцы говорят, что Романа с силой оттолкнули, он ударился головой. Потом его увезли на микроавтобусе. Через полтора часа избитого Бондаренко доставили в больницу с отеком мозга. Была проведена операция, молодой человек находился в критическом состоянии и умер вечером 12 ноября.

После того, как стало известно о гибели Бондаренко, вечер на "Площади перемен" превратился в вечер его памяти. Люди несли цветы, зажигали свечи, провели минуту молчания. Больше пяти часов люди со всего Минска приезжали во двор на Червякова - Сморговском тракте, это продолжалось до полуночи.

Генеральный викарий Минско-Могилёвской архиепархии и ответственный за СМИ в белорусском католическом епископате епископ Юрий Кособуцкий сообщил, что 13 ноября в Красном костеле состоится месса в память о погибшем.

В свою очередь СК Белоруссии сообщает, что, "по данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими. Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения".

По их данным, минчанин был доставлен в Центральное РУВД Минска для выяснения обстоятельств случившегося. "В связи с ухудшением самочувствия мужчины ему вызвали скорую. Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован, там при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностировали алкогольную интоксикацию. На следующий день, несмотря на оказанную медпомощь, мужчина скончался", - уточнили в СК Белоруссии.

В Белоруссии уже более трех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.