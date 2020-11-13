Тихановская анонсировала изменение тактики протестов в Белоруссии

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В настоящее время ведется активная работа над изменением тактики протестов в Белоруссии, заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

По ее словам, около 80% жителей Белоруссии хотят перемен. Протестное движение не ослабевает, но принимает другие формы. Люди продолжат выходить на улицы, однако, чтобы протесты были более действенными, тактику придется изменить, и сейчас ведется активная работа над этим, сказала Тихановская в передаче "900 секунд" на телеканале TV3.

"В стране, где у человека нет никаких прав, нужно очень точно продумывать каждый шаг", - сказала лидер оппозиции. Она отметила, что в Белоруссии как можно скорее должны состояться справедливые выборы.

"Каждый день мы делаем все возможное, чтобы в Белоруссии как можно быстрее состоялись новые, справедливые выборы", - сказала Тихановская.

Она подчеркнула, что в Белоруссии продолжается физическое насилие в отношении граждан как в тюрьмах, так и на свободе. Подобный уровень насилия со стороны руководства страны - беспрецедентный, сказала оппозиционерка.

Лидер оппозиции также отметила, что страны ЕС поддержали выбор белорусского народа, и выразила благодарность всем, кто не признает результаты выборов 9 августа. События в Белоруссии должны быть расследованы на международном уровне, сказала Тихановская.

Белорусская оппозиционерка в пятницу прибыла с визитом в Ригу, где встретится с президентом Латвии Эгилом Левитсом, премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, а также примет участие в международном форуме по вопросам политики безопасности "Рижская конференция 2020".

В Белоруссии уже более трех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.