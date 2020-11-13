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Лукашенко отказался считать события в Белоруссии революцией

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - События последних месяцев в Белоруссии являются попыткой неконституционного переворота, но не революцией, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его интервью белорусским и зарубежным СМИ показал телеканал "Беларусь 1".

"Никакой революцией здесь не пахнет, потому что просто нет революционеров", - сказал президент.

"Мы однозначно оцениваем происходящие после выборов события в стране как попытку неконституционного переворота по лекалам, как говорится, "цветных революций", - заявил он.

По его словам, мир живет в условиях серьезных потрясений, переживает системный кризис.

"Главной причиной происходящего многие СМИ называют коронавирус. Уже говорил, и повторю, что это лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки в очередной раз пытаются переделить мир на свой манер", - сказал Лукашенко, добавив, что "у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе, и на Беларусь".

"Парадоксально. Но это весомый аргумент, который подтверждает, что белорусское государство состоялась, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал", - заявил Лукашенко.

Протесты в Минске

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Белоруссия коронавирус Александр Лукашенко

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