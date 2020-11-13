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В Карабахе начали обмен телами погибших военных при координации миротворцев РФ

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Нагорном Карабахе начался процесс обмена телами военнослужащих, погибших в карабахском конфликте, обострившемся 27 сентября.

Как сообщил на своей странице в фейсбуке президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян, процесс обмена телами осуществляется при координации российской миротворческой миссии и при участии Международного комитета Красного креста и комитета по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

"Выражаю свою признательность российскому миротворческому контингенту за быструю организацию и осуществление миссии, всестороннее обеспечение безопасности важнейшего гуманитарного процесса", - сообщил Арутюнян на своей странице в фейсбуке.

РФ Армения Нагорный Карабах

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