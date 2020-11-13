Путин назвал число погибших мирных жителей Карабаха и число беженцев

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В результате боев за Нагорный Карабах погибли более 4000 мирных жителей, пострадали в два раза больше, число беженцев исчисляется десятками тысяч, заявил президент Владимир Путин на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.

"Число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боев превысило 4000 человек, раненых свыше 8000 человек, количество беженцев по разным данным исчисляется десятками тысяч, разрушена гражданская инфраструктура, многие культурные объекты", - заявил он.

Президент сказал, что пора оказать гуманитарную помощь пострадавшим и помочь им вернуться к нормальной мирной жизни.

Он поручил российскому МИД наладить работу с Минской группой ОБСЕ, Международным Красным Крестом и управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев для решения гуманитарных проблем региона, а также поручил наладить контакт с ЮНЕСКО.

Путин констатировал, что обстрелы и боестолкновения в зоне конфликта прекратились после принятия трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России.

Он также выразил надежду, что больше не придется употреблять словосочетание "нагорно-карабахский конфликт".