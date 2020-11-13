Команда Байдена собралась то вводить, то отменять ограничения по COVID

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Команда кандидата на пост президента США Джо Байдена в рамках борьбы с коронавирусом не планирует вводить в стране общенациональный режим изоляции, а ограничиться более точечными мерами, заявил глава консультативного комитета Байдена по коронавирусу доктор Вивек Мерфи.

"Мы не в том положении, когда мы говорим о закрытии всей страны. Мы должны действовать более целенаправленно", - сказал он в интервью телеканалу ABC.

Он отметил, что на данный момент, когда специалисты многое узнали о распространении вируса и мерах его сдерживания, следует думать о наборе ограничений, которые можно то вводить, то отменять в зависимости от эпидемиологической обстановки в конкретном районе. При этом в качестве примера Мерфи привел действия властей Нью-Йорка.

Он добавил, что приоритетом команды Байдена остается остановка распространения вируса, особенно в домах престарелых и местах заключения, причем ключевым элементом здесь должно быть улучшение системы тестирования на наличие коронавируса.

Западные СМИ отмечают, что комментарии Мерфи последовали после того, как в штабе Байдена было озвучено предположение, будто Байден поддержит идею общенационального карантина в США на 4-6 недель. Кроме этого, ранее соперник Байдена на президентских выборах в США действующий президент Дональд Трамп обвинял оппонента в намерении ввести карантин по всей стране.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, США занимают первое место в мире по количеству случаев COVID-19 и по смертности - соответственно свыше 10,8 млн и более 248,6 тыс. летальных исходов.