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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:57Заразились
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В штате Вашингтон объявили о новых ограничениях из-за COVID-19

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор американского штата Вашингтон Джей Инсли сообщил о новых ограничительных мерах для борьбы с коронавирусом COVID-19 в регионе, которые вступят в силу с полуночи понедельника.

По информации издания The Seattle Times, в штате будут закрыты фитнес-клубы, театры и музеи, ресторанам будет разрешено работать только на открытом воздухе, обслуживать они смогут до пяти человек. Собираться в помещениях люди, не проживающие вместе, смогут только после минимум недельного карантина и при отрицательном результате теста на коронавирус.

"В нашем штате бушует пандемия. Если ее не остановить, она приведет к перегруженности больниц и моргов, и это не даст людям возможности получить плановое лечение при заболеваниях, не связанных с COVID-19", - цитирует губернатора газета.

Отмечается, что ограничительные меры продлятся не менее четырех недель.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в США с начала пандемии выявлено более 11,3 млн случаев заражения коронавирусом, более 251 тыс. пациентов скончались.

Хроника 09 января – 16 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
США Вашингтон Джей Инсли

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