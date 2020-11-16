В штате Вашингтон объявили о новых ограничениях из-за COVID-19

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор американского штата Вашингтон Джей Инсли сообщил о новых ограничительных мерах для борьбы с коронавирусом COVID-19 в регионе, которые вступят в силу с полуночи понедельника.

По информации издания The Seattle Times, в штате будут закрыты фитнес-клубы, театры и музеи, ресторанам будет разрешено работать только на открытом воздухе, обслуживать они смогут до пяти человек. Собираться в помещениях люди, не проживающие вместе, смогут только после минимум недельного карантина и при отрицательном результате теста на коронавирус.

"В нашем штате бушует пандемия. Если ее не остановить, она приведет к перегруженности больниц и моргов, и это не даст людям возможности получить плановое лечение при заболеваниях, не связанных с COVID-19", - цитирует губернатора газета.

Отмечается, что ограничительные меры продлятся не менее четырех недель.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в США с начала пандемии выявлено более 11,3 млн случаев заражения коронавирусом, более 251 тыс. пациентов скончались.