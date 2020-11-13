Создатель вакцины от коронавируса BioNTech опроверг сообщения о кибератаке

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Немецкая фирма BioNTech, которая разрабатывает вакцину от COVID-19, опровергла сообщения о хакерской атаке на серверы предприятия, сообщает в пятницу Spiegel.

"Компьютерные системы предприятия не были затронуты трояном-шифровальщиком", - сказала представитель компании.

Ранее издание Business Insider сообщило, что в сентябре на компьютерную систему компании была совершена хакерская атака.

Немецкая служба внутренней разведки в последние месяцы предупреждала предприятия, работающие над исследованиями вакцины от коронавируса, об угрозе возможных кибератак.

Ранее компания Microsoft сообщила, что за последние месяцы зафиксировала хакерские атаки от связанных с государством групп из России и КНДР на фармацевтические компании и разработчиков вакцин от коронавируса. Об этом написал в блоге корпорации ее вице-президент Том Берт.

В попытках атак он обвинил три группы: Zinc и Cerium из КНДР, а также Strontium российского происхождения, известную также как Fancy Bear – ее обвиняют во взломе серверов руководства Демократической партии США перед выборами 2016 года.