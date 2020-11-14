Куомо опроверг слова Трампа о нежелании штата получить COVID-вакцину

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо опроверг заявления президента США Дональда Трампа, будто власти штата намерены чинить препятствия поставкам вакцины против коронавируса.

"Ничто из того, что говорил президент, не является правдой", - заявил он телеканалу MSNBC, отметив, что народ Америки больше доверяет фармацевтическим компаниям, чем президенту.

В свою очередь телеканалу CNN Куомо сказал, что комментарии Трампа являются попытками "запугать" губернаторов США.

Он также разъяснил, что вверенный ему штат наряду с несколькими другими ранее сформировали научные комитеты, которые изучат на предмет безопасности вакцины против коронавируса. Однако, подчеркнул губернатор, рассмотрение этого вопроса будет проходить одновременно с поставками вакцины, и какой-либо задержки с распределением препарата не будет.

Накануне Трамп заявил, что Куомо "не доверяет (структурам - ИФ), откуда будет поступать вакцина", и что администрация США не будет поставлять вакцину в Нью-Йорк, пока не получит на это разрешение.

Трамп также сообщил, что в ближайшие недели ожидает завершения клинических испытаний еще трех потенциальных вакцин от коронавируса помимо вакцины компании Pfizer.

Президент США отмечал, что вакцина будет доступна для всего населения страны не позднее апреля 2021 года, если только этому не помешают местные власти.