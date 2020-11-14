Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:02Заразились
на 14.11В России 1 903 253+22 702В мире 53 320 716+587 426

Куомо опроверг слова Трампа о нежелании штата получить COVID-вакцину

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо опроверг заявления президента США Дональда Трампа, будто власти штата намерены чинить препятствия поставкам вакцины против коронавируса.

"Ничто из того, что говорил президент, не является правдой", - заявил он телеканалу MSNBC, отметив, что народ Америки больше доверяет фармацевтическим компаниям, чем президенту.

В свою очередь телеканалу CNN Куомо сказал, что комментарии Трампа являются попытками "запугать" губернаторов США.

Он также разъяснил, что вверенный ему штат наряду с несколькими другими ранее сформировали научные комитеты, которые изучат на предмет безопасности вакцины против коронавируса. Однако, подчеркнул губернатор, рассмотрение этого вопроса будет проходить одновременно с поставками вакцины, и какой-либо задержки с распределением препарата не будет.

В миреТрамп сообщил о скором завершении испытаний четырех вакцин от COVID-19Трамп сообщил о скором завершении испытаний четырех вакцин от COVID-19Читать подробнее

Накануне Трамп заявил, что Куомо "не доверяет (структурам - ИФ), откуда будет поступать вакцина", и что администрация США не будет поставлять вакцину в Нью-Йорк, пока не получит на это разрешение.

Трамп также сообщил, что в ближайшие недели ожидает завершения клинических испытаний еще трех потенциальных вакцин от коронавируса помимо вакцины компании Pfizer.

Президент США отмечал, что вакцина будет доступна для всего населения страны не позднее апреля 2021 года, если только этому не помешают местные власти.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

17
В Брюсселе прошла акция протеста работников культуры, здравоохранения и социальной сферы из-за кризиса во время пандемии коронавируса12 ноября. Современный чешский цирк La Putyka начал показывать пятиминутные шоу через окно. Одновременно представление могут смотреть максимум четыре человека. Идея появилась на основе опыта ресторанов, которые начали продавать еду навынос, не впуская клиентов в помещение. Цель мероприятий Cirk La Putyka в Праге - вернуть живое искусство людям во время локдауна.11 ноября. Профессиональные Санта-Клаусы прошли тренинг по общению с детьми по видеосвязи в период пандемии COVID-19 в Лондоне. Обучение проходит в преддверии запуска нового приложения Santa HQ, которое позволит детям общаться с Сантами, не посещая традиционный праздник.11 ноября. В Японии роботы были введены для сокращения прямых контактов между персоналом и клиентами в условиях продолжающейся пандемии COVID-19.10 ноября. В Баварии проводят бесплатные тесты на коронавирус для всех жителей, независимо от того, имеются ли у них симптомы заболевания.9 ноября. Число случаев COVID-19 в мире превысило 50 миллионов. На фото: подготовка к фестивалю Кали Пуджа в Калькутте, Индия.9 ноября. В Иерусалиме появился мемориал жертвам COVID-19.6 ноября. Китай из-за коронавируса временно ограничил въезд в страну из России.5 ноября. Власти Франции начали транспортировку пациентов с коронавирусом на лечение в больницы Германии, поскольку многие французские медицинские учреждения едва справляются с наплывом заболевших.3 ноября. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 160 тысяч.2 ноября. В Мехико в День мертвых почтили память жертв COVID-19.2 ноября. Израиль снова открывает школы для учеников с первого по четвертый классы, продолжая ослаблять карантинные меры после второй волны COVID-19.2 ноября. Власти Перу разрешили возобновить туристические поездки в древний город инков Мачу-Пикчу после перерыва, который продолжался почти восемь месяцев.2 ноября. Общее количество случаев COVID-19 в Индонезии достигло 415 402. Таким образом, страна заняла 19-е место в мире по числу заболевших.1 ноября. Испанская полиция патрулирует улицы Барселоны во время комендантского часа, который был введен по решению правительства в минувшее воскресенье, 25 октября, на две недели.1 ноября. Ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Румынии: накануне число случаев заражения за сутки превысило 6000. На фото: работник скорой помощи во время процедуры дезинфекции после прибытия в больницу Бухареста.1 ноября. В Венесуэле церкви открыли свои двери для прихожан после восьмимесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
В Брюсселе прошла акция протеста работников культуры, здравоохранения и социальной сферы из-за кризиса во время пандемии коронавируса
США Нью-Йорк Эндрю Куомо Дональд Трамп Коронавирус

Новости по теме

Новости

Российский боевой корабль прошел самую узкую часть пролива Ла-Манш

Что случилось этой ночью: суббота, 14 ноября

Число жертв коронавируса в мире превысило 1,3 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 1,3 млн

Трамп сообщил о скором завершении испытаний четырех вакцин от COVID-19

Трамп сообщил о скором завершении испытаний четырех вакцин от COVID-19

В Молдавии наступил "день тишины" перед президентскими выборами

Трамп заявил, что время покажет, кто будет у власти в США

Трамп заявил, что время покажет, кто будет у власти в США

Правозащитники сообщили о 110 задержанных на акциях протеста в Белоруссии за пятницу

Пашинян допустил "колоссальные" экономические изменения от заявления по Карабаху

Пашинян допустил "колоссальные" экономические изменения от заявления по Карабаху

Лукашенко рассказал, что перед выборами-1994 его предлагали устранить

Штаб Трампа отозвал иск о пересмотре итогов голосования в Аризоне

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');