Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:53Заразились
на 13.11В России 1 880 551+21 983В мире 53 320 716+587 426

Российский боевой корабль прошел самую узкую часть пролива Ла-Манш

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Большой противолодочный корабль Северного флота России "Вице-адмирал Кулаков" в субботу утром прошел самую узкую часть пролива Ла-Манш (пролив между Британией и Францией) - Па-де-Кале по пути в Северное море, сообщила пресс-служба флота.

Перед проходом проливной зоны личный состав корабля провел тренировку по безопасности плавания при интенсивном судоходстве и неблагоприятных гидрометеорологических условиях, говорится в сообщении Северного флота.

Как рассказали в пресс-службе, ранее корабль провел пополнение запасов топлива от среднего морского танкера "Академик Пашин" во время стоянки в международных водах залива Сены. Отмечается, что заправка корабля была выполнена со строгим соблюдением мер экологической безопасности при передаче топлива.

"Вице-адмирал Кулаков" в сопровождении танкера "Академик Пашин" и спасательного буксира "Алтай" неделю назад вышел из Средиземного моря и действовал в Бискайском заливе. По маршруту перехода в Атлантике моряки успешно преодолели серьезный шторм, сообщил флот.

"Вице-адмирал Кулаков" вышел в поход из главной базы Северного флота - Североморска четыре с половиной месяца назад. За это время он прошел более 25 тысяч морских миль и совершил заходы в Алжир, Грецию, на Кипр и Сирию. В течение трех месяцев корабль действовал в Средиземном море.

Северный флот Вице-адмирал Кулаков Ла-Манш Северное море

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 14 ноября

Число жертв коронавируса в мире превысило 1,3 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 1,3 млн

Трамп сообщил о скором завершении испытаний четырех вакцин от COVID-19

Трамп сообщил о скором завершении испытаний четырех вакцин от COVID-19

В Молдавии наступил "день тишины" перед президентскими выборами

Трамп заявил, что время покажет, кто будет у власти в США

Трамп заявил, что время покажет, кто будет у власти в США

Правозащитники сообщили о 110 задержанных на акциях протеста в Белоруссии за пятницу

Пашинян допустил "колоссальные" экономические изменения от заявления по Карабаху

Пашинян допустил "колоссальные" экономические изменения от заявления по Карабаху

Лукашенко рассказал, что перед выборами-1994 его предлагали устранить

Штаб Трампа отозвал иск о пересмотре итогов голосования в Аризоне

Свыше 130 охранников Трампа подхватили COVID-19

Свыше 130 охранников Трампа подхватили COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');