Российский боевой корабль прошел самую узкую часть пролива Ла-Манш

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Большой противолодочный корабль Северного флота России "Вице-адмирал Кулаков" в субботу утром прошел самую узкую часть пролива Ла-Манш (пролив между Британией и Францией) - Па-де-Кале по пути в Северное море, сообщила пресс-служба флота.

Перед проходом проливной зоны личный состав корабля провел тренировку по безопасности плавания при интенсивном судоходстве и неблагоприятных гидрометеорологических условиях, говорится в сообщении Северного флота.

Как рассказали в пресс-службе, ранее корабль провел пополнение запасов топлива от среднего морского танкера "Академик Пашин" во время стоянки в международных водах залива Сены. Отмечается, что заправка корабля была выполнена со строгим соблюдением мер экологической безопасности при передаче топлива.

"Вице-адмирал Кулаков" в сопровождении танкера "Академик Пашин" и спасательного буксира "Алтай" неделю назад вышел из Средиземного моря и действовал в Бискайском заливе. По маршруту перехода в Атлантике моряки успешно преодолели серьезный шторм, сообщил флот.

"Вице-адмирал Кулаков" вышел в поход из главной базы Северного флота - Североморска четыре с половиной месяца назад. За это время он прошел более 25 тысяч морских миль и совершил заходы в Алжир, Грецию, на Кипр и Сирию. В течение трех месяцев корабль действовал в Средиземном море.