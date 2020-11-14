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Британский флот проследил за прохождением российского боевого корабля через Ла-Манш

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Британский сторожевик HMS Tyne отследил прохождение через пролив Ла-Манш вблизи Соединенного Королевства корабельного отряда во главе большим противолодочным кораблем (БПК) Северного флота России "Вице-адмирал Кулаков", следует из данных международной системы контроля за передвижением судов (AIS).

Британский сторожевой корабль сопровождал БПК "Вице-адмирал Кулаков" вплоть до его захода в акваторию Северного моря.

Ранее пресс-служба Северного флота сообщила, что в субботу утром "Вице-адмирал Кулаков" прошел самую узкую часть пролива Ла-Манш (между Британией и Францией) – Па-де-Кале по пути в Северное море.

"Вице-адмирал Кулаков" в сопровождении танкера "Академик Пашин" и спасательного буксира "Алтай" неделю назад вышел из Средиземного моря и действовал в Бискайском заливе. "Вице-адмирал Кулаков" вышел в поход из главной базы Северного флота - Североморска четыре с половиной месяца назад. За это время он прошел более 25 тысяч морских миль и заходил в Алжир, Грецию, на Кипр и Сирию. В течение трех месяцев корабль действовал в Средиземном море.

Как сообщал 10 ноября Королевский флот, сторожевой корабль HMS Tyne проследил за двумя российскими кораблями, действовавшими вблизи побережья Шотландии.

"Патрульный корабль вел наблюдение за действиями российского разведывательного корабля "Виктор Леонов" и обеспечивавшего его танкера "Сергей Осипов", которые находились в заливе Мори-Ферт", – говорилось в сообщении.

По мнению британского Королевского ВМФ, российские военные корабли укрывались в заливе от шторма "Эйден". При этом была зафиксирована дозаправка российского разведывательного корабля перед тем, как танкер "Сергей Осипов" покинул воды вблизи британских берегов.

Все это время HMS Tyne находился вблизи, наблюдая российскими военными кораблями.

По сведениям сайта Hi Sutton, ссылающегося на спутниковые снимки, российские военные корабли находились в международных водах примерно в 23 милях (37 км) от шотландских берегов и в 34 милях (54,7 км) от авиабазы Лоссимут, где располагаются патрульные противолодочные самолеты P-8A Poseidon, а также истребители Typhoon дежурных сил ПВО, используемые, в том числе, для "перехвата" российских бомбардировщиков во время выполнения их полетов вблизи Великобритании.

В октябре британские СМИ также фиксировали нахождение в заливе Мори-Ферт большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота "Североморск". В пресс-службе Северного флота РФ тогда сообщили, что БПК "Североморск" и большой морской танкер "Сергей Осипов" зашли в нейтральные воды залива Мори-Ферт из-за штормовой погоды в Северной Атлантике.

Россия Великобритания Ла-Манш Вице-адмирал Кулаков Академик Пашин буксир Алтай Tyne

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