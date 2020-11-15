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Китай выступил против неограниченной милитаризации науки и техники

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Китай считает необходимым совершенствовать международную систему контроля над вооружениями и выступает против неограниченной милитаризации достижений науки и техники, считает директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

"Международному сообществу необходимо прийти к консенсусу о том, что достижения научно-технического развития должны в максимально возможной степени использоваться для мирного развития и что милитаризация научно-технических достижений не должна быть неограниченной", - заявил Фу Цун, выступая в формате видеоконференции на проведенном Евросоюзом семинаре по вопросам контроля над вооружениями.

Дипломат высказался за активизацию переговоров по киберпространству, космосу, искусственному интеллекту, биологии с целью "создания соответствующих международных механизмов, которые не допустят, чтобы отсутствие международных правил в вышеупомянутых областях создавало новые риски и вызовы стратегическим и стабильным отношениям".

Фу Цун отметил, что "в настоящее время международная стратегическая безопасность находится в самой серьезной ситуации со времен холодной войны, а международный процесс контроля над вооружениями находится на критическом перепутье".

По его словам, "Соединенные Штаты придерживаются одностороннего подхода и продолжают нарушать договоры и выходить из них, что нанесло серьезный ущерб многосторонней и двусторонней системе контроля над вооружениями и разоружения, постепенно созданной после Второй мировой войны".

Дипломат считает, что такие вопросы нераспространения, как ядерные проблемы Северной Кореи и Ирака, "сложны, что не решаются в одночасье, их можно решить только шаг за шагом политическими и дипломатическими средствами".

Чрезмерное давление и даже угроза применения силы только усложняют проблему. Попытки навязать решение путем санкционного давления "заведут в тупик, если не будут решены законные проблемы безопасности и развития Ирана или Северной Кореи", подчеркнул Фу Цун.

Китай

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