Корреспондент агентства "Интерфакс-Запад" задержана в Минске

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Корреспондента агентства "Интерфакс-Запад" задержали при выполнении редакционного задания по освещению несанкционированных протестов в Минске.

Она освещала протесты в районе так называемой "Площади перемен". Корреспондент успела отправить коллегам sms, где сообщила, что ее доставляют в РУВД Центрального района Минска. Затем ее телефон был отключен.

Ранее незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна" сообщал, что число задержанных на несанкционированных акциях протеста в Белоруссии превысило 400 человек. По информации Белорусской ассоциации журналистов, на акциях в разных городах страны в воскресенье задержаны 17 журналистов.