В Белоруссии сообщили о более 400 задержанных на акциях протеста

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в Белоруссии превысило четыреста человек, сообщает не зарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

По данным на 17:25 в списках "Весны" 404 человека. Он продолжает дополняться.

Основная масса задержаний произошла в Минске. Но правозащитники сообщают и о задержаниях в Гомеле, Светлогорске, Новогрудке, Бобруйске, Гродно, Пинске, Бресте, Новополоцке, Барановичах, Могилеве, Осиповичах, Жлобине, Молодечно и Ивье.

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили задержания в белорусской столице. Кроме того, в милиции подтвердили использование спецсредств.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, на акциях в разных городах страны в воскресенье задержаны 17 журналистов.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.