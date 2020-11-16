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Ким Чен Ын впервые почти за месяц появился на публике

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын председательствовал на заседании Политбюро Трудовой партии, это его первое появление на публике за последние 25 дней, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Оно ссылается на северокорейское агентство ЦТАК, сообщившее, что во время расширенного заседания Политбюро, состоявшегося в воскресенье, Ким Чен Ын обсудил "COVID-19 и государственную противоэпидемическую ситуацию и уточнил задачи для партийной, военной и экономической сфер по дальнейшему усилению чрезвычайного противоэпидемического фронта".

Северокорейский лидер также подчеркнул "необходимость держать высокую боевую готовность, строить плотную блокирующую стену и еще больше активизировать противоэпидемическую работу, осознавая ответственность за безопасность государства и благополучие народа", добавили в ЦТАК.

В свою очередь Yonhap отметило, что это первое появление северокорейского лидера на публике с 22 октября. Тогда он посещал кладбище в Пхёнан-Намдо, где почтил память погибших китайских солдат, участвовавших в Корейской войне 1950-53 годов.

КНДР заявляет, что в стране нет ни одного зафиксированного случая заражения COVID-19, но тем не менее остается в состоянии повышенной готовности с начала 2020 года.

КНДР Ким Чен Ын

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