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Южнокорейские СМИ "потеряли" Ким Чен Ына

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын не появлялся на публике уже 24 дня, это его самое долгое исчезновениие из публичного пространства с начала 2021 года. Об этом, как передает "Ренхап", сообщила на брифинге представитель южнокорейского Министерства по объединению двух Корей Ли Чжон Джу.

В ведомстве не знают, что с ним случилось, и считают, что на данном этапе делать публичные предположения на этот счет еще рано.

В последний раз Ким Чен Ына видели 6 мая на фотосессии с семьями военнослужащих.

Весной 2020 года он "пропадал" на 20 дней, что вызвало слухи о его возможной болезни или даже смерти, а также версию о попытке спрятаться от коронавируса. Однако 2 мая он торжественно открыл новый завод по производству удобрений.

КНДР Ким Чен Ын Южная Корея

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