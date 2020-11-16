Люк корабля Crew Dragon не удалось герметично закрыть с первого раза

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Из-за обнаружения незначительного падения давления в капсуле экипажа корабля Crew Dragon-1 перед стартом в понедельник к Международной космической станции (МКС) техникам пришлось вскрыть уже задраенный люк, чтобы проверить его герметичность, сообщило NASA.

В этот момент экипаж в составе четырех астронавтов уже находился на своих местах в корабле, готовясь к старту. По имеющимся данным, герметичному закрытию люка помешал посторонний материал, который в ходе осмотра техниками был удален.

We have passed the leak check. ✅ Liftoff is still scheduled for 7:27pm ET. #LaunchAmerica pic.twitter.com/iUqPo0ZfEX — NASA (@NASA) November 15, 2020

Запуск первого регулярного американского пилотируемого корабля Crew Dragon-1 к МКС планируется осуществить 15 ноября в 19:27 по времени Восточного побережья США (16 ноября в 03:27 мск) со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

В состав экипажа входят астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи. Их миссия на МКС должна продлиться шесть месяцев.

Запуск Crew Dragon-1 компании SpaceX проводиться в рамках коммерческой программы пилотируемых полетов NASA.